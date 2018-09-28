Нижегородцев предупреждают о перерывах в трансляции телерадиопрограмм

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-28T16:32:45+03:00

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Кратковременные помехи и перерывы в трансляции телерадиопрограмм ждут жителей Нижегородской области с 28 сентября по 23 октября. Специалисты обещают: перерывы будут преимущественно в первой половине дня и не превысят 24-х минут в сутки.

По информации Нижегородского филиала РТРС, 28 сентября-20 октября с 11:37 до 12:41 могут наблюдаться помехи до пяти минут в эфире первого и второго цифровых мультиплексов (пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, Россия-1, Россия-24, Россия-К, ННТВ, Петербург-5 канал, НТВ, СТС, ТВ-3, Звезда, ТВ Центр, Пятница, ТНТ, Матч ТВ; радиостанций Радио России, Вести FM и Радио Образ.

С 5 по 21 октября с 11:05 до 11:59 возможно ухудшение трансляции аналоговых каналов ТВ-Центр и Россия-24 до 21 минуты.

С 1 по 23 октября с 08:14 до 09:17 могут наблюдаться помехи в эфире аналогового телеканала Матч ТВ до 24 минут в сутки.

С 6 по 19 октября с 10:50 до 11:27 возможны перерывы трансляции аналоговых каналов Че, РЕН ТВ, ТВ-3, ТНТ, Пятница и Домашний до 12 минут в сутки.