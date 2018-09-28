Участниками проекта «Лидеры спорта» стали три нижегородских дзюдоиста

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-28T16:25:44+03:00

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Новыми участниками проекта «Лидеры спорта» в Нижегородской области стали три нижегородских дзюдоиста и их тренер. По информации пресс-службы региона, форму они получили из рук чемпиона мира по боевому самбо Вячеслава Василевского, который возглавляет проект.

- Дзюдо очень сильно развито в Сибири - в Тюмени, Кемерове. Наша основная задача была - отправить ребят туда на сборы. Дзюдо - тот вид спорта, с которого я сам начинал свою спортивную деятельность, поэтому мне вдвойне приятно принять в проект дзюдоистов и способствовать развитию этого вида спорта в Нижегородской области, - отметил Василевский.

Директор ДЮСШ по самбо и дзюдо Максим Симанов рассказал, что дзюдоисты - участники «Лидеров спорта» - планируют съездить на ряд международных турниров.

- Я очень рада, что меня приняли в этот проект, потому что финансовая поддержка очень важна: иногда приходится ездить на соревнования очень далеко, и зачастую мы вынуждены делать это за свой счет, - призналась КМС по дзюдо Екатерина Фадеенкова.