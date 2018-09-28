Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина

СЕГОДНЯ 15:54 2018-09-28T15:55:08+03:00

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Андрей Харин назначен и.о. заместителя губернатора Нижегородской области – соответствующий указ был подписан губернатором Глебом Никитиным в пятницу, 28 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, теперь Андрей Харин будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

- Андрей Харин обладает всеми необходимыми качествами и компетенциями для работы в этих сферах: он трудился и в федеральных органах страны, и в крупнейших энергетических компаниях. Необходимо сделать так, чтобы каждое решение принималось в первую очередь в интересах жителей и реального сектора экономики, держать под контролем регулирование тарифов, проведение благоустройства, деятельность домоуправляющих компаний, капремонт и многое другое. А времени на раскачку сейчас нет – в регионе стартует отопительный сезон, - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА «КП»:

Андрей Николаевич Харин родился в 1979 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция». Начал трудовой путь в 2001 году с должности юрисконсульта ОАО «Ставропольнефтегеофизика». Затем занимал должности заместителя начальника правового обеспечения, начальника департамента корпоративного управления в различных энергетических компаниях Ставрополья. В 2016 году стал генеральным директором АО «Ставропольские городские электрические сети», а в 2017 году занял пост заместителя генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Квадра» в Москве.