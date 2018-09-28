Алексей Морозов уволен с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-28T14:25:48+03:00

В отставку с 26 сентября 2018 года ушло и все правительство региона

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отправил в отставку Алексея Морозова, занимавшего ранее должность министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. При этом в отличие от остальных членов правительства, отправленных в отставку накануне, статус «и.о.» у Алексея Морозова сохраняться не будет. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, 26 сентября 2018 года Глеб Никитин отправил в отставку правительсво региона. Теперь, пока не будет сформирован новый состав, министры и заместители глав региона будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Напомним также, в среду, 26 сентября 2018 года, состоялась инаугурация вновь избранного губернатора Нижегородской области.