Алексей Морозов уволен с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отправил в отставку Алексея Морозова, занимавшего ранее должность министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. При этом в отличие от остальных членов правительства, отправленных в отставку накануне, статус «и.о.» у Алексея Морозова сохраняться не будет. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Напомним, 26 сентября 2018 года Глеб Никитин отправил в отставку правительсво региона. Теперь, пока не будет сформирован новый состав, министры и заместители глав региона будут работать в статусе исполняющих обязанности.
Напомним также, в среду, 26 сентября 2018 года, состоялась инаугурация вновь избранного губернатора Нижегородской области.