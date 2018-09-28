Родители учеников нижегородской школы №176 требуют построить спортзал

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-28T13:58:04+03:00

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Во время встречи мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Канавинского района родители учеников школы №176 пожаловались, что их дети вынуждены заниматься физкультурой в классе или же просто по книгам.

- Это самая большая школа в Канавинском районе, ей уже 30 лет и до сих пор у школы нет спортивного зала! – возмущался папа одного из учеников. – Детям по книгам рассказывают, как надо бегать. У меня сын учится в пятом классе, уроки физкультуры у них проходят в классе или в коридоре.

- Спортивный зал мы быстро построить н сможем, - ответил Владимир Панов. – Уроки физкультуры должны проходить в спортивной школе которая находится на смежной территории со школой. Если спортивная школа опять не хочет пускать, то мы с этм разберемся.

Однако такой ответ не устроил родителей.

- Спортивной школы не хватает! Да, туда иногда ходят заниматься. Но большинство урок проходит в школе. Это не решение проблемы, - негодовал папа пятиклассника.

Но другого ответа от администрации города родители так и не услышали.