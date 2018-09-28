2018-09-28T13:32:16+03:00
Общество

Стартует второй этап голосования за лучшего участкового Нижегородской области

Поддержать участников можно будет с 7 по 16 октября
Анастасия НАЗАРОВА
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Онлайн-голосование за победителя второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2018» стартует 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Победитель второго этапа отправится представлять свой регион в финале всероссийского конкурса.

Анкеты конкурсантов появятся на официальном сайте ГУ МВД России по региону. Проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой желающий.

- Проведение этого конкурса - отличный пример по укреплению обратной связи с населением, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, - рассказал начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по региону полковник полиции Владимир Тимофеенко.

Ранее сообщалось, что конкурс пройдет в три этапа, первые два - на региональном уровне.

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