Стартует второй этап голосования за лучшего участкового Нижегородской области
Онлайн-голосование за победителя второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2018» стартует 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Победитель второго этапа отправится представлять свой регион в финале всероссийского конкурса.
Анкеты конкурсантов появятся на официальном сайте ГУ МВД России по региону. Проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой желающий.
- Проведение этого конкурса - отличный пример по укреплению обратной связи с населением, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, - рассказал начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по региону полковник полиции Владимир Тимофеенко.
Ранее сообщалось, что конкурс пройдет в три этапа, первые два - на региональном уровне.