На участке трассы Семенов – Ковернино введут реверс

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-28T13:25:14+03:00

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Движение транспорта временно ограничат на участке трассы Семенов – Ильино-Заборское – Ковернино в Семенове. С 3 октября по 30 июня там будет введен реверс, сообщает пресс-служба областного правительства. Причем специалисты предупреждают об ограничении скоростного режима.

Со схемой движения на этом участке можно ознакомиться на сайте Главного правления автомобильных дорог Нижегородской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что до июня 2019 года ограничено движение транспорта на въезде в Шарангу.

До 7 октября изменена схема движения общественного транспорта в Канавинском районе из-за строительно-монтажных работ на улице Литвинова.

Сообщалось также, что в предстоящие выходные меняется схема движения двух трамваев в Автозаводском районе.

Кроме того, муниципалитет изменил схему движения в районе станции метро «Пролетарская» так, что кольцевого движения там больше нет. Управление ГИБДД отмечает, что это повлияло на аварийность на том участке - она снизилась.