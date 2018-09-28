Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-28T12:30:29+03:00

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На 28 сентября Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов в зоне ответственности предприятия. В общей сложности к сетям компании подключены 5 565 многоквартирных домов.

Дело в том, что компания поставляет тепло на границу раздела эксплуатационной ответственности. Пуск тепла в дома, регулировочно-наладочные работы производят жилищные организации. Чтобы узнать, когда тепло появится в конкретной квартире, надо обращаться в свой ДУК или ТСЖ.

Теплоэнерго обслуживает 125 котельных, 253 тепловых пункта и около двух тысяч километров сетей (2/3 Нижнего Новгорода).

Ранее «Комсомольская правда» писала, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал с 26 сентября. В первую очередь тепло начало приходить в объекты социальной сферы (школы, детсады, больницы).

Напомним, в Нижнем Новгороде заработали горячие линии по вопросам тепла.