Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов Нижнего Новгорода
На 28 сентября Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов в зоне ответственности предприятия. В общей сложности к сетям компании подключены 5 565 многоквартирных домов.
Дело в том, что компания поставляет тепло на границу раздела эксплуатационной ответственности. Пуск тепла в дома, регулировочно-наладочные работы производят жилищные организации. Чтобы узнать, когда тепло появится в конкретной квартире, надо обращаться в свой ДУК или ТСЖ.
Теплоэнерго обслуживает 125 котельных, 253 тепловых пункта и около двух тысяч километров сетей (2/3 Нижнего Новгорода).
Ранее «Комсомольская правда» писала, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал с 26 сентября. В первую очередь тепло начало приходить в объекты социальной сферы (школы, детсады, больницы).
Напомним, в Нижнем Новгороде заработали горячие линии по вопросам тепла.