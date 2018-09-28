В Ленинском районе частная скорая помощь нарушила правила хранения наркотических средств
Частная скорая медицинская помощь нарушила порядок хранения и учета наркотических средств. За это прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
По результатам проверки деятельности частной скорой помощи, у которой есть лицензия на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, установлено: препараты хранились с нарушениями.
Во-первых, не были назначены лица, ответственные за их хранение, а также имеющие право доступа в помещение, где они находились. Во-вторых, не удалось определить лица, ответственные за ведение и хранение журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В итоге прокуратура Ленинского района в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.