В Ленинском районе частная скорая помощь нарушила правила хранения наркотических средств

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-28T12:08:11+03:00

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Частная скорая медицинская помощь нарушила порядок хранения и учета наркотических средств. За это прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По результатам проверки деятельности частной скорой помощи, у которой есть лицензия на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, установлено: препараты хранились с нарушениями.

Во-первых, не были назначены лица, ответственные за их хранение, а также имеющие право доступа в помещение, где они находились. Во-вторых, не удалось определить лица, ответственные за ведение и хранение журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В итоге прокуратура Ленинского района в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.