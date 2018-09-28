2018-09-28T11:47:49+03:00
Звезды

На фабрике «Ариель» открылся новый цех для обучения мастеров-стеклодувов

Алексей Алехин поздравил нижегородцев с Международным днем туризма
Анастасия НАЗАРОВА
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Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Алексей Алехин посетил фабрику елочных игрушек «Ариель» в Канавинском районе. В ходе своего визита чиновник поздравил нижегородцев с Международным днем туризма, сообщает пресс-служба облправительства.

- В ближайшие три года мы планируем увеличить турпоток в два раза, - отметил Алехин.

На фабрике рассказали об открытии нового стеклодувного цеха для обучения мастеров-стеклодувов. Там будут трудиться четыре работника.

- Профессия стеклодува уникальная и сложная. Учебных заведений, которые готовят таких специалистов, в нашем регионе нет. Чтобы готовить смену, а также выполнять растущие с каждым годом объемы заказов, на фабрике было принято решение принять на работу учеников-стеклодувов, - добавили на предприятии.

В ноябре на фабрике откроется новая выставка, которая расскажет об истории нижегородской елочной игрушки.

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