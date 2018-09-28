Нижегородцы завоевали бронзу на Кубке России по шорт-треку

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-28T11:18:46+03:00

Соревнования проходили в Коломне с 13 по 16 сентября

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Нижегородские спортсмены вернулись с медалями с Кубка России по шорт-треку. Как сообщается на сайте Центра спортивной подготовки региона, соревнования проходили в Коломне с 13 по 16 сентября.

Отметим, что участие в турнире принимали сильнейшие спортсмены России, в том числе лидеры национальной сборной. В общей сложности - свыше 150 шорт-трекистов от 15 лет и старше со спортивным разрядом не ниже КМС.

Ребята представляли 20 регионов Российской Федерации: Нижегородскую, Омскую, Ярославскую, Пензенскую, Свердловскую области, Московскую область, республику Мордовия, а также Санкт-Петербург, Москву, Казахстан и другие регионы.

Впервые в стране прошел совместный забег мужчин и женщин в смешанной эстафете на две тысячи метров. Нижегородцы Екатерина Рябова, Людмила Козулина, Кирилл Шашин и Валерий Фомин в смешанной эстафете оказались на третьем месте.

Ребята, показавшие отличные результаты на Кубке России, отправились на Кубок СКР. Эти соревнования дадут «путевку» на участие в этапах Кубка мира.