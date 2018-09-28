На Бору 26-летняя продавщица получила кирпичом по голове

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-28T11:11:44+03:00

Подозреваемый не смог объяснить, зачем он это сделал

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Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Бора, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Вечером 28 сентября мужчина ударил продавца магазина на улице Мира кирпичом по голове, а затем избил. Он сделал это без какой-либо причины. Потерпевшая успела нажать на «тревожную» кнопку. В то же время проезжавшая мимо женщина-водитель посигналила и тем самым вспугнула злоумышленника. Мужчина тут же выбежал из магазина. Свидетель вызвала скорую и полицию.

26-летняя продавец была экстренно госпитализирована в городскую больницу. Ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Она была спасена. Но до сих пор находится под наблюдением врачей.

Подозреваемый находится под стражей. Причину, по которой он напал на продавца, не назвал. Скоро ему предъявят обвинение.