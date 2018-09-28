Горячие линии по вопросам пуска тепла работают в столице Приволжья
Горячие линии по вопросам пуска тепла заработали в каждом районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Автозаводский район: муниципалитет - 293-50-23, ООО «ВиК» - 212-78-48, ООО «Проспект-Сервис» - 257-74-33, ООО ПКФ «Домремстрой НН» - 282-75-95, ООО «Строймастер» - 269-25-13, ООО «Наш Дом» - 295-76-93, 295-73-56.
Канавинский район: муниципалитет - 246-15-51, 246-14-29, ДУК - 268-10-00.
Ленинский район: муниципалитет - 258-07-50, ДУК - 262-26-22.
Московский район: 270-16-80, 270-47-78, ДУК - 268-10-00.
Нижегородский район: муниципалитет - 433-23-20, 433-87-10, ДУК - 268-10-00, ООО «Нижновтеплоэнерго» - 422-06-33, 213-59-68.
Приокский район: муниципалитет - 465-58-73, ДУК - 268-10-10, 053.
Советский район: муниципалитет - 417-03-82, ДУК - 268-10-00.
Сормовский район: муниципалитет - 222-34-96, 222-66-02, ДУК «Сормово» - 282-14-26, 282-14-27, УК «Народная» - 226-04-41, УК «Исполкома» - 216-40-75, УК «Дарьино» - 225-10-11, УК «Парковое озеро» - 222-38-00, УК «Кооперативная» - 276-55-59, УК «На Зайцева» - 267-06-71, УК «Седьмой микрорайон» - 267-08-18, УК «Починки» - 267-06-80, УК «Телеграфная» - 267-07-59, УК «Культуры» - 225-37-30, УК «Светлоярская» - 226-39-73, УК «Володарский» - 273-00-54.
Добавим, что заявки от нижегородцев по вопросам пуска тепла принимаются по телефону круглосуточной диспетчерской службы 005, единого контакт-центра АО «Теплоэнерго» 277-91-31 и на сайте информационной системы «Наш Нижний» нашнн.рф.