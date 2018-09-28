В Нижнем Новгороде утверждена новая методика оплаты размещения торговых павильонов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-28T10:50:42+03:00

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Мэр Владимир Панов подписал документ о внесении изменений в постановление Нижнего Новгорода, касающееся тарифов на размещение нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам председателя НРО «Опора России» Ирины Садовниковой, два с половиной месяца назад глава города поручил разобраться, каким образом были рассчитаны новые тарифные ставки и откуда появились такие суммы. С тех пор был проведен анализ действующей методики и применяемых в ней коэффициентах.

- По итогу работы с учетом мнения предпринимателей были пересмотрены тарифы на размещения нестационарных торговых объектов. И вот официально новое постановление об изменении в методику расчетов вступает в силу, - сообщила Садовникова.

Напомним, ранее по итогам встречи с бизнесом Владимир Панов заявил, что плата за размещение торговых павильонов для предпринимателей станет разумной, а для кого-то уменьшится в несколько раз.