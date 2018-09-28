Бывшему сотруднику ГУФСИН Нижегородской области светит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-28T10:36:50+03:00

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В отношении 32-летнего нижегородца, обвиняемого в убийстве, разбое, мошенничестве и легализации денежных средств, доставшихся ему преступным путем, утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В январе 2018 года бывший в то время сотрудник ГУФСИН по региону встретился со своим 55-летним знакомым. Он заманил товарища в лесной массив, где застрелил его, а после забрал его автомобиль Nissan Terrano.

В тот же день нижегородец продал иномарку за 750 тысяч рублей, обманув покупателя относительно права распоряжения указанным имуществом. На следующий день злоумышленник на вырученные деньги купил себе автомобиль и погасил в банке часть задолженности по ипотечному кредиту, тем самым легализовав денежные средства, полученные преступным путем.

Добавим, что за совершенные экс-сотрудником ГУФСИН преступления, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.