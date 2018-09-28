Тело 17-летнего подростка найдено на пожаре в Ковернинском районе
Пожар в личном жилом доме произошел в деревне Марково Ковернинского района 27 сентября в 15:25. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огнем был охвачен личный жилой дом по всей площади.
Первое звено газодымозащитной службы проверило все помещения жилища. В одной из комнат они обнаружили бездыханное тело 17-летнего подростка. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану.
В итоге обгорела внутренняя отделка дома на площади 40 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано семь человек личного состава и три единицы техники.
Причина возгорания - неправильное использование электрооборудования.
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.