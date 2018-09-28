Тело 17-летнего подростка найдено на пожаре в Ковернинском районе

СЕГОДНЯ 10:06 2018-09-28T10:06:15+03:00

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Пожар в личном жилом доме произошел в деревне Марково Ковернинского района 27 сентября в 15:25. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огнем был охвачен личный жилой дом по всей площади.

Первое звено газодымозащитной службы проверило все помещения жилища. В одной из комнат они обнаружили бездыханное тело 17-летнего подростка. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану.

В итоге обгорела внутренняя отделка дома на площади 40 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано семь человек личного состава и три единицы техники.

Причина возгорания - неправильное использование электрооборудования.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.