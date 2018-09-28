СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-28T10:09:53+03:00

Изменения будут действовать с 29 по 30 сентября

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Схема движения трамваев изменится в Автозаводском районе в связи с ремонтом трамвайных путей на проспекте Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 8:00 29 сентября по 19:00 30 сентября путь следования трамвая номер 22 будет организован по такой схеме: «Улица Строкина - улица Красных Партизан - проспект Молодежный» в обоих направлениях.

Путь следования трамваев маршрута №417 будет организован по следующей схеме: «Улица Даля - улица Чкалова - улица Обухова - улица Спортивная - улица Климовская - улица Зеленая - улица Дачная - улица Кременчугская - улица Днепропетровская - улица Дружбы - улица Аксакова» в обоих направлениях.

Напомним, что с 25 сентября по 7 октября в Канавинском районе изменена схема движения автобусов и маршрутных такси. Изменения в графике движения связаны со строительно-монтажными работами на улице Литвинова. Ознакомиться с временной схемой можно здесь.