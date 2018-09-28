2018-09-28T09:36:57+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу двух бутылок виски в Нижегородской области

Вором оказался ранее судимый 26-летний мужчина
Анастасия НАЗАРОВА
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В Арзамасском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи алкоголя из продуктового магазина на проспекте Ленина города Арзамас. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Неизвестный взял с витрины две бутылки виски и покинул магазин, не заплатив за товар. Общий размер ущерба - 3,5 тысячи рублей.

На место приехали полицейские. Они осмотрели торговую точку и опросили продавцов, которые рассказали, что алкоголь был украден час назад подозрительным мужчиной. Он долго ходил по магазину, а затем украл бутылки со спиртным, спрятав их под курткой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Полиция установила личность преступника и задержала его по горячим следам. Оказалось, что любителем ворованного алкоголя является 25-летний мужчина, который был ранее судим. Бутылки с виски у него изъяли и вернули в магазин.

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