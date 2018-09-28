2018-09-28T09:04:42+03:00
Политика

Нижегородский завод "Юнилин" получит государственную поддержку

Предприятие реконструирует завод по производству ламинированных напольных покрытий
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты областного Заксобрания в двух чтениях одобрили инвестиционное соглашение между правительством и ООО "Юнилин" 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Предприятие реконструирует завод по производству ламинированных напольных покрытий - приоритетный инвестиционный проект. Когда работы будут выполнены, мощность завода увеличится вдвое - до 10 млн квадратных метров ламината в год за счет установки дополнительного пресса и дополнительной линии на участке распиловки и фрезерования.

Проектом предусмотрено создание 70 рабочих мест, а также расширение и модернизация существующего производственно-складского здания с соответствующей инфраструктурой - площадь строения 30 тысяч квадратных метров увеличится до 43 тысяч. .

Объем инвестиций - 2,5 млрд рублей. До 31 декабря 2022 года будет предоставлена господдержку в форме льгот по налогу на имущество организаций - 86,8 млн рублей, по налогу на прибыль организаций - 22,1 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшему сотруднику ГУФСИН Нижегородской области светит пожизненный срок
Тело 17-летнего подростка найдено на пожаре в Ковернинском районе
Схема движения трамваев изменится в Автозаводском районе
Полицейские раскрыли кражу двух бутылок виски в Нижегородской области
Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора Владимира Лебедева
МЧС предупреждает о порывистом ветре в Нижегородской области
В Вадском районе 40-летний мужчина зарезал своего обидчика
Нижегородские депутаты поддержали сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста
Глеб Никитин: «Будем укреплять связи с Чехией в культуре, образовании и туризме»
Около 200 деревьев высадят в сквере имени Григорьева в Канавинском районе
В Нижегородской области на 35% выросло число преступлений против личности
Пьяный водитель без прав сбил велосипедистку в Нижегородской области
Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,8 млрд рублей
Глеб Никитин отправил правительство Нижегородской области в отставку
Темп строительства жилья в Нижегородской области увеличился на 5,2%
Теплоэнерго подвело тепло к 47% жилых домов
Артем Баранов принес присягу депутата нижегородского Заксобрания
Нижегородскому техникуму пришлось восстановить отчисленного сироту
Неисправный грузовик сгорел в Кстовском районе
Личный жилой дом подожгли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пропал 38-летний Алексей Варичев
Без холодной воды остались жители трех районов Нижнего Новгорода
«Нижний Новгород» по пенальти победил «Уфу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России
Расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде ночью 26 сентября
Сильный ветер сохранится в Нижнем Новгороде до вечера
В Нижегородской области столкнулись три автомобиля: пострадали четверо
Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз