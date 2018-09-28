Нижегородский завод "Юнилин" получит государственную поддержку

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-28T09:04:42+03:00

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Депутаты областного Заксобрания в двух чтениях одобрили инвестиционное соглашение между правительством и ООО "Юнилин" 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Предприятие реконструирует завод по производству ламинированных напольных покрытий - приоритетный инвестиционный проект. Когда работы будут выполнены, мощность завода увеличится вдвое - до 10 млн квадратных метров ламината в год за счет установки дополнительного пресса и дополнительной линии на участке распиловки и фрезерования.

Проектом предусмотрено создание 70 рабочих мест, а также расширение и модернизация существующего производственно-складского здания с соответствующей инфраструктурой - площадь строения 30 тысяч квадратных метров увеличится до 43 тысяч. .

Объем инвестиций - 2,5 млрд рублей. До 31 декабря 2022 года будет предоставлена господдержку в форме льгот по налогу на имущество организаций - 86,8 млн рублей, по налогу на прибыль организаций - 22,1 млн рублей.