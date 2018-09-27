Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора Владимира Лебедева

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-27T18:09:29+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о наделении Владимира Лебедева полномочиями сенатора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, именно Владимир Лебедев будет представлять правительство Нижегородской области в Совете Федерации. Соответствующий документ уже отправлен в Совфед РФ. Стоит отметить, что полномочиями сенатора Лебедев обладает уже несколько лет – с сентября 2014 года.

- Владимир Лебедев не новичок в Совете Федерации, и при этом, работая в столице, он очень хорошо понимает проблематику Нижегородской области. Совет Федерации играет важную роль в жизни страны, а статус сенатора позволяет отстаивать интересы региона на самом высоком уровне. Проектов, нуждающихся в федеральной поддержке, у нас много, и я уверен, что Владимир Альбертович справится со всеми этими задачами, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.