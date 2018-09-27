2018-09-27T17:26:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает о порывистом ветре в Нижегородской области

Сильный ветер сохранится в течение всего последующего дня
Анастасия НАЗАРОВА
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Юго-западный и западный ветер сохранится местами в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в течение суток 28 сентября. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что неблагоприятная погода сохранится вечером 27 сентября. В связи с сильными ветрами возможно увеличение числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев.

Напомним, что с 24 по 28 сентября в столице Приволжья ожидаются дожди и облачность. Солнце выглянет не раньше выходных.

Также сообщалось, что до 1 октября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99, телефон доверия центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.

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