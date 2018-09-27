2018-09-27T16:51:29+03:00
Происшествия

В Вадском районе 40-летний мужчина зарезал своего обидчика

Он уверяет, что у него амнезия
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Днем 23 сентября в доме села Зелены горы Вадского района произошла ссора между односельчанами. Один обиделся на оскорбления в свой адрес и ударил обидчика ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого в убийстве. Его тут же задержали, сейчас он находится под стражей.

Мужчина свою вину не признал, сославшись на амнезию.

Установлено, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение телесных повреждений.

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