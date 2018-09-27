Нижегородские депутаты поддержали сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-27T16:40:46+03:00

Речь идет о сохранении действующих льгот вне зависимости от возраста выхода на пенсию

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Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях проект изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам предоставления мер соцподдержки отдельным категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Речь идет о сохранении действующих региональных льгот для женщин, которым исполнилось 55 лет, и мужчин, достигшим 60-летнего возраста, вне зависимости от возраста выхода на пенсию.

При достижении указанного возраста сохранятся выплаты ветеранам труда, лицам, приравненным к ветеранам труда, ветеранам труда региона, а также ежеквартальная денежная компенсация на проезд. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, сейчас ветеранам труда ежемесячно выплачивают 557 рублей и компенсацию в размере 50% платы за жилое помещение. Также раз в квартал они получают денежную компенсацию на проезд в размере 600 рублей.