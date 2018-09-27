Глеб Никитин: «Будем укреплять связи с Чехией в культуре, образовании и туризме»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-27T15:51:22+03:00

Товарооборот между Нижегородской областью и Чешской республикой в последнее время бьет все рекорды

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в России Витезслав Пивонька посетил Нижегородскую область с рабочим визитом в четверг, 27 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Нижегородская область – первый регион страны, который я посещаю в статусе посла. Цель моего визита заключается не только в поиске новых проектов для наших предприятий, но и в налаживании отношений в культуре и образовании, в частности, по обмену студентами, - отметил Витезслав Пивонька.

- Чешская республика является одним из наших основных экономических партнеров – по итогам 2017 года объем нашего сотрудничества вырос почти в 2,5 раза и достиг рекордного показателя в 151 миллион долларов, а за первое полугодие этого года товарооборот вырос еще в 1,5 раза. Но я уверен, что и это не предел нашего делового сотрудничества, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Кроме того, мы будем активно продолжать наше сотрудничество в сферах культуры, образования и туризма.