Около 200 деревьев высадят в сквере имени Григорьева в Канавинском районе

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-27T15:37:02+03:00

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Около 200 деревьев будет высажено в сквере имени Анатолия Григорьева в Канавине в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также там установят детские и спортивные площадки. Об этом со ссылкой на мэра Владимира Панова сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам члена Общественной палаты города Владимира Глазова, в ходе благоустройства техника немного повредила растущие там деревья.

- Мэр поручил вместе с подрядчиком составить график устранения недостатков, - заявил общественник.

В свою очередь подрядчик доложил, что там спилены аварийные деревья, подготовлены основания из щебня и песка для производства работ. Заканчиваются работы по установке бортового бордюрного камня вдоль пешеходных дорожек, армирование и заливка бетонной смесью под установку спортивных площадок и детских игровых элементов, началась укладка брусчатки.

Благоустройство планируется выполнить к 25 октября.