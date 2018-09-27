2018-09-27T15:11:12+03:00
Общество

В Нижегородской области на 35% выросло число преступлений против личности

Юлия ИСАЕВА
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За последние восемь месяцев текущего года на территории Нижегородской области зарегистрировано почти на треть больше преступлений двойной превенции (это выявление одного преступления и одновременное предотвращение другого, как правило, более тяжкого). Их было 1922. Об этом в ходе пресс-конференции 27 сентября сообщила начальник Управления организации дознания МВД России по Нижегородской области Оксана Шарова.

По ее словам, количество раскрытий таких преступлений тоже выросло (на 7,6%), а 86% из них расследованы дознавателями.

- Практически каждое второе преступление совершается в отношении родственников. Процент раскрываемости достаточно высокий, - заявила Шарова.

А августе «Комсомолка» сообщала, что коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов. В связи с этим наметился рост раскрываемости преступлений. За семь месяцев 2018 года было выявлено 227 коррупционных преступлений. Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году, когда было выявлено 183 преступления. Выросло на 16 процентов и количество преступников с 113 до 135 человек.

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