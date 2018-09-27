2018-09-27T14:39:50+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил велосипедистку в Нижегородской области

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой
Анастасия НАЗАРОВА
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Дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя зафиксировано в Навашине 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

В 19:15 на Трудовой улице,84 45-летний водитель ВАЗ 2110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на велосипедистку, которая ехала по краю проезжей части в попутном направлении. Отметим, что у автомобилиста ранее отобрали права.

В результате аварии пострадала 65-летняя женщина, управлявшая велосипедом. Она госпитализирована в больницу Выксы с черепно-мозговой травмой и гематомой правого глаза.

Напомним, 26 сентября на трассе М-7 «Волга» столкнулись ВАЗ и две иномарки. В итоге пострадали четверо: водитель и пассажиры отечественного автомобиля, а также пассажир одной из иностранных машин. Среди пострадавших был семилетний мальчик.

Также сообщалось, что количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз.

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