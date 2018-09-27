Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-27T14:22:29+03:00

Парламентарии внесли изменения в закон об областном бюджете на 2018 год

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Депутаты Заксобрания приняли изменения в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает пресс-служба ЗСНО, на 916,8 млн рублей увеличены поступления налога на доходы физлиц в связи с увеличением темпов роста фонда оплаты труд и на 450 млн - поступления налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета выросли на 960 млн рублей. Деньги направят на повышение зарплаты работников бюджетной сферы - на 216 млн рублей, на оказание поддержки сельхозпроизводителям - 106,1 млн, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 100 млн, на обеспечение льготников лекарствами - 301 млн, на поддержку отдельных категорий граждан - 280 млн.

За счет дотации из федерального бюджета 294,2 млн рублей выделят на капремонт школы №10 Сарова и школы №123 Нижнего Новгорода.

С учетом внесенных изменений доходы бюджета увеличены на 2,1 млрд рублей, расходы – на 1,8 млрд, а дефицит уменьшен на 353 млн.