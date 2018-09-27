2018-09-27T14:08:00+03:00
Политика

Глеб Никитин отправил правительство Нижегородской области в отставку

Теперь заместители губернатора и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отправил в отставку региональное правительство. Об этом стало известно в четверг, 27 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующие распоряжения Глеб Никитин подписал в соответствии с региональным законом «О правительстве Нижегородской области». Теперь, пока не будет сформирован новый состав правительства, заместители губернатора и министры будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, накануне, 26 сентября 2018 года, Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Торжественная церемония инаугурации состоялась на Нижегородской ярмарке. В ходе церемонии Глеб Никитин принес присягу и рассказал о том, как изменилось за прошедший год его отношение к вверенному ему региону.

Безусловно, отношение к региону у меня было положительное – как к промышленному региону, сердцу России, опорному региону-локомотиву. Но не было такого настоящего личного отношения, - признался Глеб Никитин. - Что я могу сказать по прошествии этого года? Тысячи лиц, тысячи встречи тысячи по-настоящему теплых доверительных отношений, когда люди верят в тебя и надеются на тебя.

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