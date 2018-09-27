Темп строительства жилья в Нижегородской области увеличился на 5,2%

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-27T14:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

За восемь месяцев 2018 года в Нижегородской области увеличился темп роста ввода жилья. Показатель вырос на 5,2%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

С января по августа в регионе было построено 3440 многоквартирных домов. Общая площадь составила 729,6 тысячи квадратных метров. Вместе с тем в областном центре в эксплуатацию введено 133 тысячи квадратных метров жилья (18,2% от общего ввода жилья по Нижегородской области).

За восемь месяцев текущего года на личные средства населения, а также за счет заемных средств построено примерно 3,4 тысячи домов. Это 461,7 тысячи квадратных метров, что на 31,2% больше аналогичного периода 2017 года.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про самую дорогую квартиру в Нижнем Новгороде. Приобрести ее можно за 50 миллионов рублей. Площадь элитной квартиры по адресу улица Минина,1 не превышает 100 квадратных метров. По словам экспертом, она самая экстравагантная среди десятка дорогих квартир в ПФО.