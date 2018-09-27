Артем Баранов принес присягу депутата нижегородского Заксобрания

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-27T12:47:00+03:00

На прошедших выборах за работника ГАЗ проголосовали 16,5 тысячи избирателей

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Артем Баранов принес присягу депутата регионального парламента. Это произошло на заседании 27 сентября, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Во всероссийский день голосования 9 сентября за кандидатуру работника Горьковского автомобильного завода проголосовали 16 579 избирателей (52,94%).

18 сентября на заседании избирательной комиссии Нижегородской области Баранову вручили удостоверение об избрании депутатом по округу №6.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что народный избранник прославился во время приезда президента РФ Владимира Путина на ГАЗ. В выборах он участвовал от партии «Единая Россия».

Напомним, что 26 сентября состоялась церемония инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Во время торжественного мероприятия глава региона признался, что год на этом посту стал самым ярким в его жизни.