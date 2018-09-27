Нижегородскому техникуму пришлось восстановить отчисленного сироту

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-27T12:14:13+03:00

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Прокуратуре Сормовского района пришлось вмешаться в историю с отчисленным из техникума сиротой после обращения военного комиссариата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В феврале 2018 года за прогулы из техникума был отчислен 17-летний юноша, у которого недавно умер единственный родитель. Занятия он не посещал из-за случившейся трагедии и отсутствия денег.

Учебное заведение не стало разбираться в причинах отсутствия молодого человека на занятиях и отчислило его. Прокуратура отмечает, что техникумом не была соблюдена предусмотренная законодательством процедура отчисления.

После проверки несовершеннолетний учащийся был восстановлен.