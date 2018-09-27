Неисправный грузовик сгорел в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-27T11:56:23+03:00

Это случилось на 467 км трассы М-7 «Волга»

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Неисправный грузовик «МАЗ» полыхал днем 26 сентября в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании на 467 км трассы М-7 «Волга» поступила в 12:04. В результате пожаре обгорел грузовой автомобиль, полуприцеп и бытовая техника на общей площади 28 квадратных метров.

Добавим, что в тушении было задействовано 11 человек личного состава и три единицы техники.

Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов грузовика.

Напомним, 26 сентября поступило сообщение о пожаре в Советском районе областного центра. Там сгорел личный жилой дом. Установлено, что строение подожгли специально. Кроме того, в минувшую среду огнем был охвачен расселенный дом в Приокском районе.

Напомним, что 25 сентября пожар произошел на улице Мечникова в Московском районе областного центра. Там спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки квартиры.