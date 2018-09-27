Личный жилой дом подожгли в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-27T11:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Личный жилой дом сгорел на Михайловской улице в Советском районе Нижнего Новгорода 26 сентября. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:02. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом горел по всей площади. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Отмечается, что тушением пламени и ликвидацией последствий занимались 37 человек личного состава, было задействовано девять единиц техники.

По предварительной информации, пожар случился из-за поджога.

Ранее сообщалось, что ночью 26 сентября на проспекте Гагарина в Приокского района горел расселенный дом.

Напомним, что 25 сентября пожар произошел на улице Мечникова в Московском районе областного центра. Там спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки квартиры. Установлено, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация электрооборудования.