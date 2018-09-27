Без холодной воды остались жители трех районов Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-27T10:57:43+03:00

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Плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства 27 сентября коснутся жителей трех районов областного центра. Об этом сообщается на сайте ГО ЧС по Нижнему Новгороду.

С 9:00 холодное водоснабжение отключено в Сормовском районе в домах №1,2,3 по улице Васенко и в доме №115 по улице Коминтерна. Возобновить подачу воды планируется в 24:00.

В Автозаводском районе холодную воду отключили в 10:00 в домах №10,12 по Львовской улице, в доме №15 по улице Васильева и в домах №40,42 на проспекте Бусыгина. Водоснабжение будет восстановлено уже днем, в 14:00.

Отключения также произошли в Нижегородском районе. В 10:00 приостановлена подача холодной воды в дома №5,7 по Большой Перекрестной улице и в дом №15/2 по 3-ей Ямской улице. Жители этих домов получат холодную воду не раньше 22:00.