«Нижний Новгород» по пенальти победил «Уфу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России
Подопечные Дмитрия Черышева вырвали победу у ФК «Уфа» в матче 26 сентября, который прошел на стадионе «Нижний Новгород». Поединок собрал 17,1 тысячи болельщиков, сообщается на сайте ФК «НН».
На пресс-конференции после матча главный тренер «Нижнего Новгород» заявил, что противостоять команде, которая играла в обороне крайне дисциплинировано, было довольно трудно.
- Хотелось, чтобы ребята чаще наносили удары по воротам соперника из-за пределов штрафной, - отметил Дмитрий Черышев.
«Комсомольская правда» подготовила обзор матча Нижний Новгород – Уфа, завершившийся со счетом 5:3 (по пенальти).
Напомним, для комфорта футбольных болельщиков муниципалитет решил продлить работу станции метро «Стрелка» 26 сентября.