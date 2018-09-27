Расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде ночью 26 сентября

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-27T10:24:17+03:00

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Расселенный дом полыхал на проспекте Гагарина в Приокском районе ночью 26 сентября. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4:32. Когда пожарные прибыли на место происшествия (через пять минут после звонка), полыхали стена дома, части подвального помещения и внутренней отделки дома.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В общей сложности его тушением занимались 25 человек личного состава, было задействовано шесть единиц техники.

Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, что 25 сентября пожар произошел на улице Мечникова в Московском районе областного центра. Там спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки квартиры. Установлено, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация электрооборудования.