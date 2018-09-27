Сильный ветер сохранится в Нижнем Новгороде до вечера

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-27T12:34:16+03:00

В связи с непогодой возможно падение деревьев и обрыв линий электропередач

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В ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и области ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, передает ГУ МЧС России по региону.

Спасатели отмечают, что из-за непогоды велика вероятность увеличения количества аварий, связанных с повреждением линий электропередач.

По словам сотрудников МЧС, в случае сильного порывистого ветра (если он застиг на улице) надо укрыться в ближайшем здании. Важно держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. Автомобили рядом с ними тоже лучше не оставлять.

Если вы увидели оборванные провода, следует тут же сообщить об этом администрации населенного пункта, не забыв указать место обрыва.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 24 по 28 сентября в столице Приволжья ожидаются дожди и облачность. Солнце выглянет не раньше выходных.

Напомним, что до 1 октября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.