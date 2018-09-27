В Нижегородской области столкнулись три автомобиля: пострадали четверо

СЕГОДНЯ 09:47 2018-09-27T09:48:44+03:00

Одного из пассажиров госпитализировали с переломами позвоночника и лицевого черепа

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Автомобильная авария произошла на 107 км трассы Нижний Новгород - Саратов в Арзамасском районе 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

В 17:40 водитель, управляя машиной ВАЗ 21099, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в две иномарки: Хендай и Ниссан.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры ВАЗ, а также пассажир Хендай.

34-летний мужчина получит закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого легкого. 35-летняя женщина получила закрытый перелом тушки 5-го шейного позвонка слева, множественные переломы лицевого черепа справа и резаную рану левого века справа. Госпитализирована.

На заднем сидении в детском кресле во время аварии находился семилетний мальчик (учащийся первого класса арзамасской школы). О его повреждениях ничего не сообщается, но он значится пострадавшим.

Пострадавшей в этом ДТП считается и 18-летняя девушка - пассажир одной из иномарок.