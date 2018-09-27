СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-27T09:53:16+03:00

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Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз. Об этом со ссылкой на ГИБДД Нижегородской области сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Инспекторы сравнили статистику возникновения автомобильных аварий с 8 по 25 сентября прошлого и нынешнего годов. Так, в 2018 году в районе станции метро "Пролетарская" зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. Тогда как в 2017 году их было пятнадцать.

Сотрудники ГИБДД не раз сообщали про высокую аварийность на этом участке. С вводом новой схемы дорожного движения инспекторы отмечают: теперь безопасность там повысилась.

Добавим, что с января по сентябрь 2018 года в районе Пролетарского кольца произошло 266 автомобильных аварий, в которых пострадали или получили ранения четырнадцать человек.