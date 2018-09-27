ХК "Торпедо" разгромил "Адмирал" в домашнем матче

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-27T08:55:03+03:00

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ХК "Торпедо" разгромил "Адмирал" (Владивосток) в домашнем матче 26 сентября. Поединок завершился со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0), сообщается на сайте нижегородской команды.

Стартовый период начался со штурма нижегородцев. Буквально в первые минуты Денис Паршин отправил шайбу в ворота соперника - 1:0.

Во втором периоде у "Торпедо" было не все так гладко. На перерыв подопечные Дэвида Немировски ушли, ведя в счете. Владимир Галузин вывел на "расстрельную" позицию Дениса Паршина, но триумфатор первого периода не смог "в упор" переиграть Красоткина.

Третий игровой отрезок "Торпедо" начало в большинстве - на лед вернулся Энди Миле, который отправил шайбу точно в цель - 2:1. Нижегородцы продолжили атаку: сначала отличился Даниил Ильин, затем - Филип Хольп, а точку в контратаке поставил Роберт Саболич - 5:1.