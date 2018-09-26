2018-09-26T17:54:32+03:00
Происшествия

В Дивеевском районе водитель иномарки врезался в фонарный столб

Мужчину госпитализировали с травмами и ушибом
Анастасия НАЗАРОВА
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42-летний водитель «Киа» попал в ДТП на 66 км трассы Выездное – Дивеево – Сатис (Дивеевский район) 25 сентября в 3:10. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Автомобилист, стаж вождения которого – 23 года, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате аварии у мужчины травма шейного отдела позвоночника и ушиб лба. Он госпитализирован в больницу №50 в городе Саров.

Ранее сообщалось, что госохотнадзор разыскивает водителя иномарки, сбившего лоса на трассе около деревни Шубино Борского района. Это случилось 24 сентября в 22:00.

Напомним также, что 25 сентября в 19:00 в маршрутке №57 в Нижегородском районе областного центра водитель допустил падение пассажира. Женщине пришлось обратиться в травмпункт, где ей диагностировали вывих левого колена.

Днем ранее в Приокском районе пострадал пассажир маршрутки №3. Там в результате падения, случившегося из-за неосторожных действий водителя, перелом получила 80-летняя пенсионерка.

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