В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-26T17:29:00+03:00

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Выксунский городской суд вынес приговор заведующей местным детским садом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Служебный подлог» и «Мошенничество». Оказывается, в прошлом году она внесла в официальные документы ложные сведения о трудоустройстве своего родственника. После этого женщина почти в течение года похищала зарплату, которую якобы получал новый сотрудник.

В результате 47-летняя заведующая похитила у администрации Выксы сумму в размере более 25 тысяч рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал женщину виновной и приговорил к наказанию в виде штрафа. Теперь жительница Выксы должна заплатить 80 тысяч рублей за совершенные преступления.

Приговор вступил в законную силу.