В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом
Выксунский городской суд вынес приговор заведующей местным детским садом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Служебный подлог» и «Мошенничество». Оказывается, в прошлом году она внесла в официальные документы ложные сведения о трудоустройстве своего родственника. После этого женщина почти в течение года похищала зарплату, которую якобы получал новый сотрудник.
В результате 47-летняя заведующая похитила у администрации Выксы сумму в размере более 25 тысяч рублей.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал женщину виновной и приговорил к наказанию в виде штрафа. Теперь жительница Выксы должна заплатить 80 тысяч рублей за совершенные преступления.
Приговор вступил в законную силу.