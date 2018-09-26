В отношении нижегородской коммунальной организации возбуждено уголовное дело из-за долгов за газ

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-26T17:14:04+03:00

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Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в Нижегородской области по факту долгов за газ возбуждено уголовное дело в отношении коммунальной организации.

Речь идет о компании, которая обслуживает Богородский, Балахнинский, Сеченовский районы и городской округ Семеновский. После того, как была проведена прокурорская проверка, выяснилось, что у нее образовалась задолженность.

Сотрудники прокуратуры установили, что управляющая компания получала средства от потребителей за поставленную тепловую энергию. Но эти деньги не доходили до поставщика газа.

По информации, материалы проверки были направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. После этого было возбуждено уголовное дело по статье « Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Сейчас по данному факту проводится предварительное расследование, которое находится на контроле у прокуратуры.