Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-26T17:06:32+03:00

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В Нижегородской области заблокировали сайты, на которых можно купить дипломы и аттестаты о получении общего и профессионального образования различного уровня без фактического прохождения обучения.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, сообщение о наличии такого сайта поступило от нижегородцев. Тогда прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению.

Установлено, что сайты по продаже фальшивых документов об образовании находились в свободном доступе, ознакомиться с их содержанием мог любой желающий.

Согласно п.6 ст.10 Федерального закона №149-ФЗ запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Суд удовлетворил иски прокурора, признав информацию, размещенную на сайтах, запрещенной.

В общей сложности прокуратура заблокировала доступ к восьми таким сайтам.