Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов
В Нижегородской области заблокировали сайты, на которых можно купить дипломы и аттестаты о получении общего и профессионального образования различного уровня без фактического прохождения обучения.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, сообщение о наличии такого сайта поступило от нижегородцев. Тогда прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению.
Установлено, что сайты по продаже фальшивых документов об образовании находились в свободном доступе, ознакомиться с их содержанием мог любой желающий.
Согласно п.6 ст.10 Федерального закона №149-ФЗ запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Суд удовлетворил иски прокурора, признав информацию, размещенную на сайтах, запрещенной.
В общей сложности прокуратура заблокировала доступ к восьми таким сайтам.