«Нижегородэлектротранс» получит деньги на погашение долгов за электричество

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-26T16:49:55+03:00

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Депутаты гордумы одобрили выделение нижегородским транспортным предприятиям 40 млн рублей на внеочередном заседании 26 сентября. Об этом сообщается на сайте гордумы.

В связи с уменьшением доли города в софинансировании расходов на содержание автодорог общего пользования с 50 до 45 процентов, расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства в сумме 40 млн рублей были перераспределены дептрансу.

Так, 30 млн рублей получит «Нижегородэлектротранс» на погашение долгов за электричество, а 10 млн рублей - «НПАТ» на покупку запчастей для ремонта подвижного состава.

Председатель гордумы Дмитрий Барыкин отметил желание властей оперативно погасить долги.

- В этом случае помогает региональный бюджет, сняв с города часть обязательств по финансированию уборки дорог. Бюджетные деньги, которые на это были заложены, мы перераспределяем на погашение части долгов транспортников, - пояснил Барыкин.