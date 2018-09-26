Игорь Комаров: «Уверен, что под руководством Глеба Никитина Нижегородская область станет еще сильнее»

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-26T17:16:01+03:00

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Глеба Никитина со вступлением в должность губернатора Нижегородской области.

- За прошедший год вы многое сделали для повышения эффективности системы управления, преодолели конфликт между законодательной и исполнительной властью в регионе, строите конструктивный диалог с гражданским обществом, - заявил Игорь Комаров. – В 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличились темпы роста инвестиций в основной капитал, внештерговый оборот, начали приносить результаты мероприятия по укреплению собственной доходной базы, - подчеркнул Игорь Комаров. – Темпы роста налоговых и неналоговых доходов Нижегородской области в 2018 году стали одними из лучших в ПФО – 109,4%. Нижегородская область действительно очень важный регион. И уверен, что под вашим руководством, она станет еще сильнее.