Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-26T16:07:30+03:00

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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Глеба Никитина со вступлением в должность губернатора Нижегородской области. По информации пресс-службы облправительства, президент высоко оценил профессиональные и деловые качества губернатора.

- В Беларуси ценят ваш непосредственный вклад в налаживание контактов, укрепление всесторонних взаимоотношений между нашими народами, развитие конструктивного сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области, - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, церемония инаугурации прошла в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 26 сентября.

- Конечно, те задачи, которые на нас возлагает президент, и которые мы сами перед собой ставим - это огромная ответственность. Но еще большая ответственность - не обмануть ожидания тех людей, которые действительно смотрели на меня с надеждой, - отметил глава региона.