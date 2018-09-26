2018-09-26T16:07:30+03:00
Политика

Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области

Инаугурация состоялся на Нижегородской ярмарке 26 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Глеба Никитина со вступлением в должность губернатора Нижегородской области. По информации пресс-службы облправительства, президент высоко оценил профессиональные и деловые качества губернатора.

- В Беларуси ценят ваш непосредственный вклад в налаживание контактов, укрепление всесторонних взаимоотношений между нашими народами, развитие конструктивного сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области, - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, церемония инаугурации прошла в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 26 сентября.

- Конечно, те задачи, которые на нас возлагает президент, и которые мы сами перед собой ставим - это огромная ответственность. Но еще большая ответственность - не обмануть ожидания тех людей, которые действительно смотрели на меня с надеждой, - отметил глава региона.

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