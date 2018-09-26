2018-09-26T15:50:58+03:00
Происшествия

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Нижегородской области до 1 октября

В связи с неблагоприятными погодными явлениями есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
Анастасия НАЗАРОВА
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МЧС предупреждает о сохранении чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности лесов и торфяников в Нижегородской области с 27 сентября по 1 октября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородские спасатели рекомендует населению быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, надо соблюдать запрет на посещение лесов.

До этого ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждало о чрезвычайной пожарной опасности 25-26 сентября.

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