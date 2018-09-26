Сбивший лося автомобилист разыскивается в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-26T15:34:06+03:00

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Водитель автомобиля BMW X5, сбивший лося в деревне Шубино Борского района, объявлен в розыск. Как сообщает региональный комитет госохотнадзора, ДТП произошло 24 сентября в 22:00. Виновник аварии скрылся.

От полученных травм лось погиб. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Очевидцев происшествия просят обратиться в госохотнадзор. Сообщения принимаются на почту official@ohota.kreml.nnov.ru.

В регионе есть карта дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, ознакомиться с ней можно на сайте ведомства.

Добавим, что наиболее опасными участками автомобильных дорог на территории Нижегородской области, где происходят ДТП с участием диких животных, являются: трасса М-7 «Волга» - 346-366 км, 390-401 км; Южный обход - 453 км, 480-495 км, 518-540 км; трасса Р-158 Н. Новгород - Саранск - 28-34 км, 80-87 км, 100-115 км и 196-206 км; трасса Н. Новгород - Киров - 53-83 км, 126-132 км, 140-150 км, 168-174 км.